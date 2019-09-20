Кабмин утвердил проект закона о рынке земли

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Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент.
Об этом написал в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.
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Законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству.
Кроме того, в законопроекте говорится о том, что иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.
Приоритетное право покупки земли будут иметь арендаторы, при условии оплаты по цене, по которой она продается. Украинцы с правом постоянного пользования, правом наследуемого владения участками государственной и коммунальной собственности имеют право на выкуп с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов.
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