День финансов, 23 сентября: как в Украине будут применять кэшбэк, снижать налоги и стимулировать инвестиционную деятельность

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Понедельник, 23 сентября. О налогах, доплатах и кэшбэке.
В Украине будут стимулировать инвестиционную деятельность. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук утверждает, что принятие законопроекта об отмене паевого взноса является позитивным шагом к улучшению бизнес-климата в Украине. Сегодня законодательство позволяет местным властям «по своему усмотрению» решать, сколько должен заплатить паевого взноса застройщик – 10% или не платить вообще. Эти коррупционные “договорные пункты” убрали.
В то же время, в правительстве объяснили, почему нельзя снизить налоги. По словам советника президента Украины Олега Устенко, возможностей для снижения налогов с целью стимулирования экономики в Украине на сегодня нет. Но у власти остается последний канал стимулирования экономики – улучшение бизнес-климата в стране и активизация инвестиционной деятельности.
Пересмотр пенсионного возраста для женщин. Верховная Рада рассмотрит проект закона, который предполагает пересмотр пенсионного возраста женщин. Проект закона свидетельствует о том, что женщины смогут досрочно выходить на пенсию по возрасту, если им исполнилось 55 лет и имеется страховой стаж не менее 30 лет.
“Кэшбэк” с 750. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, каждый покупатель товара сможет проверить, был ли он фискализирован, с помощью своего электронного кабинета. Если этого не произошло, то покупатель сможет написать жалобу в Государственную налоговую службу, получив часть штрафа, который налагается в таком случае на продавца. Кэшбэк можно будет применить при покупке товаров стоимостью от 750 грн.
Доплата за интенсивность труда. За что и сколько. В Украине применяются доплаты к основной заработной плате, которые устанавливаются для возмещения дополнительных затрат труда. Например, надбавки в размере до 50 процентов должностного оклада можно получить за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников, или за совмещение должностей.
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