Рада отменила налог на инвестиции: "плюсы" закона

Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине”.

Закон поддержали 272 народных депутата при минимально необходимых 226.

Как говорится в пояснительной записке, целью закона является улучшение инвестиционного климата в Украине по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Закон направлен на устранение юридических пробелов, а также внедрение в правовую систему Украины инновационных правовых инструментов. В частности, в сфере защиты прав акционеров предусмотрена ответственность должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные сделкой с заинтересованностью, заключенной на нерыночных условиях, согласие на совершение которой было дано мажоритарным акционером или назначенными им лицами.

В сфере строительства, в частности, отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта.

В результате принятия закона будет достигнуто:

снижение количества нарушений прав миноритарных акционеров;

снижение стоимости кредитных ресурсов; уменьшение расходов, связанных со строительством жилых и нежилых объектов;

повышение качества правосудия в хозяйственных делах, сокращение срока рассмотрения хозяйственных споров;

увеличение количества обществ с ограниченной ответственностью, действующих на основании модельного устава.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук утверждает, что принятие законопроекта об отмене паевого взноса является позитивным шагом к улучшению бизнес-климата в Украине.

“Это однозначно позитивный шаг для привлечения иностранных инвестиций и улучшения бизнес-климата в Украине”, – сказал он в Facebook.

Он отметил, что парламент поддержал законопроект № 1059, над которым он сам и команда BRDO (Офис эффективного регулирования – ред.) работали последние четыре года.

“Сегодня законодательство позволяет местным властям «по своему усмотрению» решать, сколько должен заплатить паевого взноса застройщик – 10% или не платить вообще. Мы эти коррупционные “договорные пункты” убираем”, – отметил Гончарук.

По его словам, закон вступает в силу с 1 января 2020 года. “До этого работают четкие правила – 0% для промышленности, 2% для жилищного строительства, 4% для нежилищного”, – добавил премьер.