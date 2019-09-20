Рада отменила налог на инвестиции: "плюсы" закона

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Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине”.
Закон поддержали 272 народных депутата при минимально необходимых 226.
Как говорится в пояснительной записке, целью закона является улучшение инвестиционного климата в Украине по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.
Закон направлен на устранение юридических пробелов, а также внедрение в правовую систему Украины инновационных правовых инструментов. В частности, в сфере защиты прав акционеров предусмотрена ответственность должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные сделкой с заинтересованностью, заключенной на нерыночных условиях, согласие на совершение которой было дано мажоритарным акционером или назначенными им лицами.
В сфере строительства, в частности, отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта.
В результате принятия закона будет достигнуто:
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук утверждает, что принятие законопроекта об отмене паевого взноса является позитивным шагом к улучшению бизнес-климата в Украине.
“Это однозначно позитивный шаг для привлечения иностранных инвестиций и улучшения бизнес-климата в Украине”, – сказал он в Facebook.
Он отметил, что парламент поддержал законопроект № 1059, над которым он сам и команда BRDO (Офис эффективного регулирования – ред.) работали последние четыре года.
“Сегодня законодательство позволяет местным властям «по своему усмотрению» решать, сколько должен заплатить паевого взноса застройщик – 10% или не платить вообще. Мы эти коррупционные “договорные пункты” убираем”, – отметил Гончарук.
По его словам, закон вступает в силу с 1 января 2020 года. “До этого работают четкие правила – 0% для промышленности, 2% для жилищного строительства, 4% для нежилищного”, – добавил премьер.
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