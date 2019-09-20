В налоговой службе рассказали, как будут применять кэшбэк по новому закону

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Согласно изменениям в Налоговый кодекс по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, каждый покупатель товара стоимостью свыше 750 грн может проверить, был ли он фискализирован, с помощью своего электронного кабинета, и если этого не произошло, написать жалобу в Государственную налоговую службу (ГНС), получив часть штрафа, который налагается в таком случае на продавца.
Об этом заявил глава службы Сергей Верланов во время брифинга.
“Несколько смягчены были правила кэшбэка в парламенте при обсуждении и прохождении. Он работает – в случае, если чек не выдан, – есть штраф за невыдачу чека. Если же чек выдан, и зашли в свой электронный кабинет и увидели, что он частично фискализирован, то такой покупатель имеет право заполнить с идентификацией, что делает невозможным троллинг или какие-то агрессивные практики, подать жалобу, и если действительно было нарушение, налагается штраф в размере 150% от стоимости покупки, из которых часть соответственно взимается в государственный бюджет, а часть идет заявителю”, – отметил Верланов.
По его словам, кэшбэк можно будет применить при покупке товаров стоимостью, начиная с 750 грн.
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