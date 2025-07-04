Бизнес просит отменить льготы для посылок до 150 евро из-за миллиардных потерь бюджета — Finance.ua

Бизнес просит отменить льготы для посылок до 150 евро из-за миллиардных потерь бюджета Сегодня 08:32 — Казна и Политика

Бизнес просит отменить льготы для посылок до 150 евро из-за миллиардных потерь бюджета

Украинский бизнес требует отмены льготы на импорт посылок стоимостью до 150 евро, которая, по мнению участников рынка, создает неравные условия конкуренции и влечет за собой миллиардные потери госбюджета.

Об этом говорится в сообщении Американской торговой палаты в Украине.

Бизнес требует изменений в правилах импорта

Среди основных проблем, на которые обращает внимание украинский бизнес:

Льгота на импорт товаров до 150 евро, освобожденных от НДС. Бизнес считает, что этой нормой активно пользуются международные онлайн-площадки. В 2024 году в Украину было ввезено более 75 миллионов таких отправлений, в основном — одежду, обувь и аксессуары. Это создает неравные условия для конкуренции внутренних продавцов. Дробление крупных торговых сетей на многочисленные ФЛП, что позволяет существенно снизить налоговую нагрузку. Неофициальная занятость и выплата зарплат «в конвертах», которая лишает бюджет налоговых поступлений и снижает уровень социальной защиты работников.

Бизнес считает эти явления ключевыми источниками теневой экономики, которая негативно влияет на развитие легального рынка в таких сферах, как розничная торговля, электронная коммерция, табачная промышленность, HoReCa, бытовая электроника и интернет-услуги.

Проблемы обсуждались на круглом столе, организованном Американской торговой палатой в Украине. Участие в мероприятии приняли новый Генеральный прокурор Руслан Кравченко, народные депутаты, представители правительства, правоохранительных органов, бизнес-ассоциаций и Представительства ЕС в Украине.

Напомним, в июле 2024 года правительство направило в Верховную Раду ресурсный законопроект № 11416, который предусматривал снижение порога налогообложения международных посылок со 150 евро до 45 евро. Однако этот пункт был исключен из-за сомнений в возможности его практической реализации.

Министерство финансов также планировало ввести налог на посылки стоимостью до 150 евро, поскольку это будет способствовать борьбе с теневыми схемами ввоза товаров. Однако затем этот пункт был исключен из законопроекта. Одной из причин было сомнение в возможности реализовать эту норму на практике.

Діло По материалам:

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