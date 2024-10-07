Будет логистический коллапс: в «Новой почте» высказались по поводу налогообложения посылок из-за границы — Finance.ua

Будет логистический коллапс: в «Новой почте» высказались по поводу налогообложения посылок из-за границы
В Украине должны отказаться от идеи налогообложения посылок из-за границы стоимостью менее 150 евро, поскольку это приведет к неоправданному повышению расходов государства на таможенно-налоговые процедуры и логистическом коллапсу.
Об этом сообщил совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк.
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По его мнению, идея обложить сборами международные посылки — худшая из всех, которые можно было бы придумать. Он назвал несколько причин.
Причина первая — отрицательный фискальный эффект от налогообложения посылок. Это может звучать смешно, но факт: сейчас государство тратит больше средств на таможенно-налоговые процедуры, чем получает их с налогообложения посылок. Причина в соотношении себестоимости таможенных процедур и стоимости самих посылок. И это еще речь идет о «дорогих» посылках от 150 евро. А после снижения налогового порога в таможенный конвейер попадут еще более дешевые посылки, поэтому убыток для бюджета возрастет", — объясняет Поперешнюк.
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Вторая причина — это логистический коллапс. Сейчас растаможиваются только 2% посылок, хотя таможенные процедуры приходит каждая посылка, поэтому потери времени составляют почти сутки.
«Не нужно быть провидцем, чтобы увидеть логистический коллапс и безумные задержки доставки, если под налог попадут все посылки», — отмечает он.
Поперешнюк считает, что третья причина — электоральная. Ведь до сих пор все налоговые инновации касались только бизнеса, но с момента внедрения новых налогов на посылки все прелести налогового сервиса на своих спинах почувствуют миллионы физических лиц, что прибавит государству к финансовым убыткам еще и электоральные.
«Думаю, этих причин достаточно, чтобы отбросить идею налогообложения посылок как бессмысленную и вредную для всех. Я уже не говорю о наших собственных расходах на таможенные процедуры и потерях времени и денег для миллионов украинцев, для всей экономики. Непременно увеличится тень, контрабанда и коррупция», — убежден представитель крупнейшей логистической компании Украины.
Поперешнюк призвал увеличить доходы бюджета, повысив беспошлинный порог для посылок до 1000 долларов и упростив таможенные процедуры.
Справка Finance.ua:
- председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что норма о неуплате НДС при получении почтового отправления из-за границы стоимостью менее 150 евро должна быть исключена из законодательства;
- по его убеждению, наличие нормы о неприменении НДС к почтовым посылкам из-за границы на сумму до 150 евро вносит «перекосы в налогообложении»;
- он добавил, что государство «очень опоздало» с таким решением.
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