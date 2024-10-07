Будет логистический коллапс: в «Новой почте» высказались по поводу налогообложения посылок из-за границы — Finance.ua

Будет логистический коллапс: в «Новой почте» высказались по поводу налогообложения посылок из-за границы Сегодня 12:15 — Личные финансы

Будет логистический коллапс: в «Новой почте» высказались по поводу налогообложения посылок из-за границы

В Украине должны отказаться от идеи налогообложения посылок из-за границы стоимостью менее 150 евро, поскольку это приведет к неоправданному повышению расходов государства на таможенно-налоговые процедуры и логистическом коллапсу.

Об этом сообщил совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк.

Не хватает на важную покупку? Получите кредит без лишних вопросов посредством удобного сервиса предложений.

По его мнению, идея обложить сборами международные посылки — худшая из всех, которые можно было бы придумать. Он назвал несколько причин.

Причина первая — отрицательный фискальный эффект от налогообложения посылок. Это может звучать смешно, но факт: сейчас государство тратит больше средств на таможенно-налоговые процедуры, чем получает их с налогообложения посылок. Причина в соотношении себестоимости таможенных процедур и стоимости самих посылок. И это еще речь идет о «дорогих» посылках от 150 евро. А после снижения налогового порога в таможенный конвейер попадут еще более дешевые посылки, поэтому убыток для бюджета возрастет", — объясняет Поперешнюк.

Читайте также Новая почта отменила оплату за возврат посылки

Вторая причина — это логистический коллапс. Сейчас растаможиваются только 2% посылок, хотя таможенные процедуры приходит каждая посылка, поэтому потери времени составляют почти сутки.

«Не нужно быть провидцем, чтобы увидеть логистический коллапс и безумные задержки доставки, если под налог попадут все посылки», — отмечает он.

Поперешнюк считает, что третья причина — электоральная. Ведь до сих пор все налоговые инновации касались только бизнеса, но с момента внедрения новых налогов на посылки все прелести налогового сервиса на своих спинах почувствуют миллионы физических лиц, что прибавит государству к финансовым убыткам еще и электоральные.

Читайте также В Укрпочте рассказали, будут ли повышать тарифы на доставку до конца года

«Думаю, этих причин достаточно, чтобы отбросить идею налогообложения посылок как бессмысленную и вредную для всех. Я уже не говорю о наших собственных расходах на таможенные процедуры и потерях времени и денег для миллионов украинцев, для всей экономики. Непременно увеличится тень, контрабанда и коррупция», — убежден представитель крупнейшей логистической компании Украины.

Поперешнюк призвал увеличить доходы бюджета, повысив беспошлинный порог для посылок до 1000 долларов и упростив таможенные процедуры.

Справка Finance.ua:

председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что норма о неуплате НДС при получении почтового отправления из-за границы стоимостью менее 150 евро должна быть исключена из законодательства;

по его убеждению, наличие нормы о неприменении НДС к почтовым посылкам из-за границы на сумму до 150 евро вносит «перекосы в налогообложении»;

он добавил, что государство «очень опоздало» с таким решением.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.