Доплата за интенсивность труда: размер и условия

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Доплаты к заработной плате работников осуществляются в случаях, предусмотренных законодательством и коллективным договором.
Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.
“Применяются доплаты, которые устанавливаются для возмещения дополнительных затрат труда (совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ, выполнение обязанностей отсутствующего работника, за ненормированный рабочий день, за интенсивность труда и т.д.), а также за выполнение работ в определенных условиях (за работу в ночное время, во вредных, особо вредных условиях и т.п.)”, – говорится в сообщении.
Постановлением КМУ №1298 утверждена Единая тарифная сетка разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы.
В размере до 50 процентов должностного оклада надбавки предусматриваются за:
В размере до 40 процентов часовой тарифной ставки предусматриваются за:
Премирование руководителей учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, установление им надбавок и доплат к должностным окладам, оказание материальной помощи осуществляется по решению органа высшего уровня в пределах имеющихся средств на оплату труда.
Отраслевые нормы, в частности по установлению для предприятий отрасли (подотрасли) минимальных размеров доплат и надбавок с учетом специфики, условий труда отдельных групп и категорий работников регулируются соглашением на отраслевом уровне.
Следовательно, условия установления и размеры доплат и надбавок предприятия определяют непосредственно в коллективном договоре.
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