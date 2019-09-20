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В Раде планируют пересмотреть законопроект об уменьшении пенсионного возраста для женщин

В Раде планируют пересмотреть законопроект об уменьшении пенсионного возраста для женщин

Верховная Рада рассмотрит проект закона №1086, который предполагает просмотра Пенсионного возраста женщин.

Законопроект “О внесении изменений в закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (по усовершенствованию пенсионного обеспечения)” опубликован на сайте парламента.

Что предлагают:

  • До 1 января 2022 года право досрочного выхода на пенсию по возрасту имеют женщины, которым исполнилось 55 лет, при наличии страхового стажа не менее 30 лет и при условии увольнения с работы. В этом случае размер их пенсии, начисленный в соответствии со статьей 27 и с учетом статьи 28 настоящего Закона, уменьшается на 0,5 процента за каждый полный или неполный месяц досрочного выхода на пенсию.
  • Для начисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами в период до 1 января 2022 года или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для начисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов.

Справка Finance.ua:

  • В январе 2015 года парламентарии поддержали в первом чтении и в целом этот проект закона, но в следующем месяце Петр Порошенко ветировал законопроект.
  • Он утверждал, что в последние годы наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.
  • В начале сентября текущего года президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в законопроект, после чего он был направлен на рассмотрение в комитет.

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По материалам Finance.UA
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