День финансов, 30 августа: о депутатской "прикосновенности", налоговой амнистии капиталов, льготах для полицейских

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Пятница,30 августа: Решения новоизбранного правительства и парламента:
Депутатская “прикосновенность”. Шаг первый. Верховная Рада на первом заседании новой сессии одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Парламент предварительно одобрил законопроект в первом чтении. В том случае, если изменения к Конституцию будут полностью одобрены, в статье останется только одна часть: о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за работу в Раде. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Новые льготы для полицейских. Кабмин заявил, что украинские полицейские с начала 2020 года будут получать две соцпомощи. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. Ранее помощь была только на оздоровление в размере должностного оклада, который ниже уровня денежного обеспечения. С 2020 года полицейских ожидают другие условия
Новый счет для уплаты налогов. Украинский бизнес уже в ближайшее время сможет оплачивать налоги и сборы, а также ЕСВ, на единый счет в персональном электронном кабинете. Соответствующие инициативы содержит законопроект №1051, зарегистрированный в Верховной Раде 29 августа. Депутаты проголосовали за постановление, обязывающее профильный комитет в кратчайшие сроки дать заключение по документу, а также сократили период внесения альтернативных законопроектов.
Налоговая амнистия капиталов. Налоговая амнистия капиталов требует объединения реестров уже в 2019 году. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. “Амнистию нужно проводить, но один раз. Это значит, что к ней нужно подготовиться. Этот год мы посвятим инвентаризации, – отметил он.
Но, если что-то пойдет не так…
Гончарук разъяснил, за что будут отправлять министров в отставку. Программа деятельности Кабинета Министров будет предусматривать набор критериев эффективности, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке. Премьер уточнил, что речь идет не столько о критериях эффективности министерств, сколько политик, за которые они отвечают.
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