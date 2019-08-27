0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Депутатская неприкосновенность: принято историческое решение

Депутатская неприкосновенность: принято историческое решение

Верховная Рада на первом заседании новой сессии одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Народные депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, который предусматривает лишение парламентариев неприкосновенности ближе к ночи пятницы, 30 августа.

Парламент предварительно одобрил законопроект в первом чтении. “За” проголосовали 363 народных депутата. “Против” – 0. Воздержался – 1.

На следующей сессии потребуется не менее 300 голосов для окончательного утверждения конституционных изменений. В Слуге народа надеются на то, что Верховная Рада примет снятие депутатской неприкосновенности не позднее 3 сентября.

Напомним, ст. 80 Конституции Украины ранее звучала так: “Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы”.

В том случае, если изменения к Конституцию будут полностью одобрены, в статье останется только одна часть: о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за работу в Раде.

Справка Finance.ua:

  • Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 1 января 2020 года.
  • Проект №7203 был внесён в Раду восьмого созыва еще пятым президентом Украины Петром Порошенко.
По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.