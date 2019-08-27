Депутатская неприкосновенность: принято историческое решение

Верховная Рада на первом заседании новой сессии одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Народные депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, который предусматривает лишение парламентариев неприкосновенности ближе к ночи пятницы, 30 августа.

Парламент предварительно одобрил законопроект в первом чтении. “За” проголосовали 363 народных депутата. “Против” – 0. Воздержался – 1.

На следующей сессии потребуется не менее 300 голосов для окончательного утверждения конституционных изменений. В Слуге народа надеются на то, что Верховная Рада примет снятие депутатской неприкосновенности не позднее 3 сентября.

Напомним, ст. 80 Конституции Украины ранее звучала так: “Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы”.

В том случае, если изменения к Конституцию будут полностью одобрены, в статье останется только одна часть: о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за работу в Раде.

Справка Finance.ua:

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 1 января 2020 года.