За что будут отправлять министров в отставку: Гончарук сделал заявление

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Программа деятельности Кабинета министров, которую представят через месяц, будет предусматривать набор критериев эффективности, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.
Об этом заявил новый премьер-министр Алексей Гончарук.
“Оценка эффективности правительства в целом и эффективности министров – это must… Если плохой результат, то [министр] должен пойти в отставку”, – сказал он журналистам.
Читайте также: Депутатская неприкосновенность: принято историческое решение
Премьер уточнил, что речь идет не столько о критериях эффективности министерств, сколько политик, за которые они отвечают. По его словам, на начальном этапе внедрение таких критериев может осуществляться в пилотном режиме.
“В первый год это могут быть какие-то сигнальные вещи, но в следующем году, весь следующий цикл мы планируем прожить в режиме эффективного государства, где менеджер отвечает за результат от “А” до “Я”, – заключил Гончарук.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергиюВчера, 14:08 - 10913 7
Депутатская неприкосновенность: принято историческое решение9 ч. назад - 4256 6
Болтон предостерег Украину от "дипломатии создания задолженностей" со стороны КитаяВчера, 21:30 - 717 5
Польша продала Украине сжиженный газ, закупленный у СШАВчера, 15:45 - 1677 5
В каких странах украинцы получают пенсииВчера, 13:03 - 29753 5
Депутатская неприкосновенность: принято историческое решение9 ч. назад - 4256 6
В Украине - бум жилого строительства: названа причина резкого роста6 ч. назад - 2546 1
Microsoft прекращает поддержку устаревших версий Windows 10Вчера, 23:30 - 2499 2
Курс доллара в бюджете: эксперты объяснили, что не так с планированием сметыВчера, 20:00 - 2364
Фонд гарантирования показал, сколько вкладов украинцы держат в банках3 ч. назад - 1697
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовикиВчера, 11:45 - 7979 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)Позавчера, 11:35 - 585 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 656
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1648
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 664