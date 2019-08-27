За что будут отправлять министров в отставку: Гончарук сделал заявление

Программа деятельности Кабинета министров, которую представят через месяц, будет предусматривать набор критериев эффективности, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.

Об этом заявил новый премьер-министр Алексей Гончарук.

“Оценка эффективности правительства в целом и эффективности министров – это must… Если плохой результат, то [министр] должен пойти в отставку”, – сказал он журналистам.

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Премьер уточнил, что речь идет не столько о критериях эффективности министерств, сколько политик, за которые они отвечают. По его словам, на начальном этапе внедрение таких критериев может осуществляться в пилотном режиме.

“В первый год это могут быть какие-то сигнальные вещи, но в следующем году, весь следующий цикл мы планируем прожить в режиме эффективного государства, где менеджер отвечает за результат от “А” до “Я”, – заключил Гончарук.