Украинскому бизнесу откроют новый счет для уплаты налогов

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Украинский бизнес уже в ближайшее время сможет оплачивать налоги и сборы, а также ЕСВ, на единый счет в персональном электронном кабинете. Соответствующие инициативы содержит законопроект №1051, зарегистрированный в Верховной Раде 29 августа.
В чем именно заключается идея команды Зеленского (ее представители обозначены авторами документа) – сказать точно сейчас невозможно. Аппарат Верховной Рады не справляется с валом проектов, обрушившихся на них, и тексты зарегистрированных документов появляются со значительной задержкой. Однако, скорее всего, речь идет о полноценном запуске единого электронного кабинета налогоплательщика.
Эту идею активно продвигали еще в прошлом правительстве, однако внесенный еще в сентябре 2017-го на рассмотрение парламента законопроект №7034 так и не был утвержден даже в первом чтении.
Он, в частности, предлагал открывать налогоплательщикам единый счет в Госказначействе (по желанию плательщика), на который предприниматель сможет внести средства и в дальнейшем платить с него различные налоги, просто выбирая нужные галочки в персональном электронном кабинете. «Разбрасывать» средства по разным налоговым счетам будет Госказначейство без какого-либо участия самого плательщика.
В «программу» тогда включили НДФЛ, ЕСВ, налог на прибыль, рентную плату, экологический налог и прочие платежи, указанные в налоговом кодексе. Исключение составляли только НДС и «топливный» акцизный сбор.
Почему предыдущий созыв Верховной Рады так и не нашел время на инициативы, которые могут существенно упростить и минимизировать взаимодействие бизнеса с налоговиками – неясно. Однако нынешний состав парламента не только внес проект о едином счете одним из первых, но и максимально ускорил процедуру его принятия.
Поздней ночью 30 августа депутаты проголосовали за постановление, обязывающее профильный комитет в кратчайшие сроки дать заключение по документу, а также сократили период внесения альтернативных законопроектов.
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