В Кабмине утвердили новые льготы для полицейских (инфографика)

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В четверг, 29 августа, Кабмин заявил, что украинские полицейские с начала 2020 года будут получать две соцпомощи.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
“Усилиями и по инициативе руководства МВД и ЧП 21.08.2019 Кабмин принял, а сегодня (29 августа – ред.) были опубликованы изменения в постановление, которым регулируется выплата социальной помощи полицейским.
Ранее она была только одна – на оздоровление в размере должностного оклада, который ниже уровня денежного обеспечения (входят еще надбавки и премии).
С 2020 будет соцпомощь:
Отмечается, что размеры будут определяться исходя из имеющегося финансирования, оно должно быть предусмотрено в следующем бюджете для полицейских в полном размере.
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