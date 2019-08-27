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В Кабмине утвердили новые льготы для полицейских (инфографика)

В Кабмине утвердили новые льготы для полицейских (инфографика)

В четверг, 29 августа, Кабмин заявил, что украинские полицейские с начала 2020 года будут получать две соцпомощи.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

“Усилиями и по инициативе руководства МВД и ЧП 21.08.2019 Кабмин принял, а сегодня (29 августа – ред.) были опубликованы изменения в постановление, которым регулируется выплата социальной помощи полицейским.

Ранее она была только одна – на оздоровление в размере должностного оклада, который ниже уровня денежного обеспечения (входят еще надбавки и премии).

С 2020 будет соцпомощь:

  • На оздоровление – не менее должностного оклада и не более размера денежного обеспечения (одна зарплата).
  • На решение социально-бытовых вопросов – в размере не более одного денежного обеспечения (одна зарплата).

Отмечается, что размеры будут определяться исходя из имеющегося финансирования, оно должно быть предусмотрено в следующем бюджете для полицейских в полном размере.

По материалам Finance.UA
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