День финансов, 20 августа: 10% за коррупционера, до 100 тыс. евро возмещения по вкладу, возможности Cash'U CLUB

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Вторник, 20 августа. Планы по борьбе с коррупцией, рейдерством и тарифами на электричество.
Защита бизнеса от рейдерства. Планы Дубилета. Рабочая группа по борьбе с рейдерством планирует в сентябре запустить пилотный проект, который позволит бизнесу защищаться от рейдерства, используя электронно-цифровую подпись. Это обяжет всех регистраторов проверять, нет ли у бизнеса, по которому планируется действие, этой дополнительной защиты.
100 тыс. евро вместо 200 тыс. грн. Планы ФГВФЛ. Фонд гарантирования разрабатывает законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам. Планируют поэтапное увеличение до 2027 года суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.
Тарифы на электричество снизят. Планы Геруса. Представитель Президента в правительстве Андрей Герус озвучил 3 шага для снижения стоимости. По его словам, они помогут удешевить электроэнергию для промышленности на 20%.
10% за коррупционера. Планы по борьбе с коррупцией. Президент внесет в Верховную Раду проекты законов, которые предусматривают материальное вознаграждение за сообщения о коррупции. Так, вознаграждение предполагается в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).
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