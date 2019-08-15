За сообщение о коррупции планируют платить 10% от суммы взятки

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Зеленский внесет в Верховную Раду проекты законов, которые предусматривают для обличителей коррупции материальное вознаграждение до 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).
Об этом сообщает президентская пресс-служба.
«Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, предоставляющих такую информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров», – сказал руководитель Офиса главы государства Руслан Рябошапка.
Так, проекты законов, регламентирующих способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включая право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).
«Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей», – добавил заместитель руководителя Офиса Президента.
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