Дубилет рассказал, как будут защищать бизнес от рейдерства

Рабочая группа по борьбе с рейдерством планирует в сентябре запустить пилотный проект, который позволит существенно снизить количество случаев рейдерских захватов в бизнесе.

Об этом сообщил в Facebook cооснователь мобильного банка monobank Дмитрий Дубилет, который входит в рабочую группу и является советником по диджитализации временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

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«Сейчас проблема настолько остра, что большие компании предпринимают особые меры, чтобы у них ничего не отжали. Например, они специально обременяют свое имущество ипотекой. Только вдумайтесь… Ипотека как средство против рейдерства. Дикий Запад! К тому же, этот инструмент не доступен менее крупному бизнесу, который не может себе позволить такие сложные инструменты. Уже в сентябре мы хотим запустить пилот, который позволит бизнесу легче защищаться», — отметил он.

По словам Дубилета, рабочая группа хочет дать возможность любому бизнесу дополнять свой устав положением о том, что регистрационные действия, связанные с этим бизнесом, должны сопровождаться дополнительным электронным документом, на который наложены электронные цифровые подписи определенных лиц.

«Какой-то бизнес определит, что достаточно ЭЦП директора. Какой-то — что ЭЦП отдельных или всех собственников. Каждый пусть решает сам. Изменения в устав вносятся, как и сейчас, через нотариусов. Это обяжет всех регистраторов перед проведением регистрационного действия проверять, нет ли у бизнеса, по которому планируется действие, этой дополнительной защиты. Если она есть, то требовать соответствующие ЭЦП. Таким образом, бизнес сможет реально защититься. Ведь кража или взлом ЭЦП — это намного более редкие кейсы, чем, условно, подкуп регистратора (это я знаю еще по банковскому опыту). Проект постараемся запустить быстро, уже осенью. Во-первых, это будет пилот Минюста/Кабмина, а не изменение закона. Во-вторых, на первой стадии мы сделаем IT-часть без интеграции с основными реестрами и программными комплексами», — написал Дубилет.