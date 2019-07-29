День финансов, 2 августа: зарплаты новых нардепов, кредитные карты для водителей, гривна - "самая крепкая"

Пятница, 2 августа: Как можно сэкономить на топливе с помощью карт и бонусов, и почему гривна – “самая крепкая” валюта мира.

Гривна стала “самой крепкой” валютой мира. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters. По состоянию на 2 августа 2019 гривна заняла первое место в рейтинге мировых валют по отношению к доллару США, несмотря на рост курса доллара на межбанковском рынке Украины. С начала 2019 гривна укрепилась к доллару на 9,1%, заняв первое место в рейтинге.

И хотя в последние дни доллар отыгрывает свои позиции, НБУ уверяет, что если гривна будет укрепляться — сдерживать её никто не будет. По словам директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко, у регулятора “нет тактики, чтобы защищать какую-то цифру”, ведь в Украине плавающий курс гривны, а не фиксированный. Также он отметил, что курс гривны укреплялся под воздействием рыночных факторов.

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