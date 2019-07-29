Гривна стала "самой крепкой" валютой мира - рейтинг

По состоянию на 2 августа 2019 гривна заняла первое место в рейтинге мировых валют по отношению к доллару США, несмотря на рост курса доллара на межбанковском рынке Украины.

Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters.

С начала 2019 гривна укрепилась к доллару на 9,1%, заняв первое место в рейтинге.

Второе место в рейтинге занял российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%.

Третье место – у египетского фунта, который смог укрепиться против доллара на 8%.

Наиболее девальвировавшей валютой стало аргентинское песо, чья стоимость относительно доллара упала на 15%. Второе место с конца (с большим отрывом от песо) заняла шведская крона, которая подешевела к доллару на 8,3%. Третий антилидер рейтинга – южнокорейский вон с падением к доллару на 6,9%.

При этом эксперты отмечали, что не ожидают серьезной девальвации украинской валюты в конце 2019 года. По их прогнозу, сезонный осенний обвал гривны компенсирует спрос иностранцев на украинские ОВГЗ.