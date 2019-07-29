Чехия ввела новые правила для владельцев рабочих карт

Украинцев, работающих в Чехии, предупреждают о новых правилах для владельцев рабочих карт.

Об этом сказано на странице Посольства Украины в Чехии в Facebook. ·

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“Вниманию украинских граждан, работающих и проживающих в Чешской Республике. С 31 июля 2019 действуют новые правила Чешской Респубилкы для владельцев рабочих карт (zaměstnanecká karta)”, – говорится в сообщении.

Какие изменения предполагаются

Если для работника это первая рабочая карта, то сменить работодателя можно не ранее, чем через 6 месяцев после получения рабочей карты. Уволиться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника.

В других случаях нужно не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или позиции, подать уведомление об изменении в Министерство внутренних дел Чешской Республики.

Перечень документов на рабочую визу в Чехию: