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Чехия ввела новые правила для владельцев рабочих карт

Чехия ввела новые правила для владельцев рабочих карт

Украинцев, работающих в Чехии, предупреждают о новых правилах для владельцев рабочих карт.

Об этом сказано на странице Посольства Украины в Чехии в Facebook. ·

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“Вниманию украинских граждан, работающих и проживающих в Чешской Республике. С 31 июля 2019 действуют новые правила Чешской Респубилкы для владельцев рабочих карт (zaměstnanecká karta)”, – говорится в сообщении.

Какие изменения предполагаются

  • Если для работника это первая рабочая карта, то сменить работодателя можно не ранее, чем через 6 месяцев после получения рабочей карты. Уволиться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника.
  • В других случаях нужно не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или позиции, подать уведомление об изменении в Министерство внутренних дел Чешской Республики.

Перечень документов на рабочую визу в Чехию:

  • загранпаспорт и копии всех его страниц (со сроком действия, который превышает дату окончания действия визы минимум на 90 дней);
  • внутренний паспорт с копиями;
  • заполненный бланк заявления;
  • трудовой договор или трудовая карта;
  • договор об аренде жилья по месту трудоустройства или документ от владельца о предоставлении квартиры на проживание;
  • справка об отсутствии судимости в Украине или других странах при условии, что соискатель проживал там последних три года;
  • две фотографии размером 3,5х2.5 см;
  • свидетельство о браке (при его наличии);
  • медицинская справка (при необходимости);
  • медицинское страхование (требуется не всегда).
По материалам Finance.UA
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