Чехия ввела новые правила для владельцев рабочих карт

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинцев, работающих в Чехии, предупреждают о новых правилах для владельцев рабочих карт.
Об этом сказано на странице Посольства Украины в Чехии в Facebook. ·
Читайте также: Сколько зарабатывают украинцы в разных странах Европы
“Вниманию украинских граждан, работающих и проживающих в Чешской Республике. С 31 июля 2019 действуют новые правила Чешской Респубилкы для владельцев рабочих карт (zaměstnanecká karta)”, – говорится в сообщении.
Какие изменения предполагаются
Перечень документов на рабочую визу в Чехию:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиляВчера, 14:45 - 2743 12
Французский стартап превращает старые авто в электрокары11 ч. назад - 1384 5
lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазы3 ч. назад - 1394 4
Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцевВчера, 20:44 - 365 4
В Нацбанке назвали укрепление гривны некритичнымВчера, 12:03 - 1858 4
Укрепление гривны: что ждать от курса в августе?Вчера, 16:00 - 7563 1
День финансов, 1 августа: ждать ли доллар по 20, секрет от Дубилета, оплата парковки со смартфонаВчера, 17:50 - 5177
Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиляВчера, 14:45 - 2743 12
Tesla начнет изготовление солнечной черепицы8 ч. назад - 2602 3
Дубилет рассказал, как можно побороть коррупцию в УкраинеВчера, 14:12 - 2547 3
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2948
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1164
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1190 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4104
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4522 2