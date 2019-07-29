В УЗ напомнили правила возврата билетов (инфографика)

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В “Укрзализныце” напомнили основные правила возврата денег за проездные документы.
Об этом сообщается на странице УЗ в Facebook.
Если пассажир решил отказаться от поездки, то:
Возвращая билеты, следует помнить, что во всех случаях, кроме вины перевозчика, будут сняты комиссионные сборы и все остальные, которые участвуют в операции оформления.
В том случае, если поездка не удалась по вине перевозчика, деньги за билет должны быть возвращены в полном объеме.
Если рассчитываться картой, то деньги вернутся на карту.
Если билет, который необходимо вернуть, есть только на электронном носителе, до оформления возврата его необходимо распечатать.
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