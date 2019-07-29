0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

В УЗ напомнили правила возврата билетов (инфографика)

В УЗ напомнили правила возврата билетов (инфографика)

В “Укрзализныце” напомнили основные правила возврата денег за проездные документы.

Об этом сообщается на странице УЗ в Facebook.

Если пассажир решил отказаться от поездки, то:

  • Деньги возвращаются в полном объеме, если возврат производится не менее чем за сутки до отправления поезда;
  • В периоде от 24 до 9 часов до отправления поезда возвращают полную стоимость билета, плюс 50 процентов стоимости плацкарты.
  • Менее чем за 9 часов до отправления поезда пассажиру возвращается полная стоимость билета, кроме стоимости плацкарты.
  • Если пассажир не успел на поезд или не захотел ехать, но не успел сдать билет, то будет возвращено 10 процентов от полной стоимости билета и плацкарты.
  • Через час после отправления поезда возврат билетов не производится.

Возвращая билеты, следует помнить, что во всех случаях, кроме вины перевозчика, будут сняты комиссионные сборы и все остальные, которые участвуют в операции оформления.

В том случае, если поездка не удалась по вине перевозчика, деньги за билет должны быть возвращены в полном объеме.

Если рассчитываться картой, то деньги вернутся на карту.

Если билет, который необходимо вернуть, есть только на электронном носителе, до оформления возврата его необходимо распечатать.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.