В УЗ напомнили правила возврата билетов (инфографика)

В “Укрзализныце” напомнили основные правила возврата денег за проездные документы.

Об этом сообщается на странице УЗ в Facebook.

Если пассажир решил отказаться от поездки, то:

Деньги возвращаются в полном объеме, если возврат производится не менее чем за сутки до отправления поезда;

В периоде от 24 до 9 часов до отправления поезда возвращают полную стоимость билета, плюс 50 процентов стоимости плацкарты.

возвращают полную стоимость билета, плюс 50 процентов стоимости плацкарты. Менее чем за 9 часов до отправления поезда пассажиру возвращается полная стоимость билета, кроме стоимости плацкарты.

пассажиру возвращается полная стоимость билета, кроме стоимости плацкарты. Если пассажир не успел на поезд или не захотел ехать, но не успел сдать билет, то будет возвращено 10 процентов от полной стоимости билета и плацкарты.

или не захотел ехать, но не успел сдать билет, то будет возвращено 10 процентов от полной стоимости билета и плацкарты. Через час после отправления поезда возврат билетов не производится.

Возвращая билеты, следует помнить, что во всех случаях, кроме вины перевозчика, будут сняты комиссионные сборы и все остальные, которые участвуют в операции оформления.

В том случае, если поездка не удалась по вине перевозчика, деньги за билет должны быть возвращены в полном объеме.

Если рассчитываться картой, то деньги вернутся на карту.

Если билет, который необходимо вернуть, есть только на электронном носителе, до оформления возврата его необходимо распечатать.