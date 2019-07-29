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Сколько будут зарабатывать новые нардепы (инфографика)

Сколько будут зарабатывать новые нардепы (инфографика)

Каждый депутат занимает в парламенте определенную должность. Должностной оклад зависит от должности каждого законодателя. Поэтому оклад составляет:

- спикера Верховной Рады – 12 прожиточных минимумов;
- первого заместителя главы парламента – 11,5;
- заместителя главы парламента – 11;
- главы комитета Рады – 10,5;
- первого заместителя и заместителя главы комитета – 10,3;
- члена комитета – 10.

Прожиточный минимум с 1 июля составляет 1936 гривен (а с 1 декабря будет 2027).

Итак зарплаты будут такие:

- спикера Верховной Рады – 23 232 гривен;
- первого заместителя главы парламента – 22 264;
- заместителя главы парламента – 21 296;
- главы комитета Рады – 20 238;
- первого заместителя и заместителя главы комитета – 19 940,8;
- члена комитета – 19 360.

В инфографике для сравнения – цифры зарплат законодателей за прошедший год (взяли прожиточный минимум по состоянию на 1 июля 2018 по закону о госбюджете-2018).

По материалам Телеканал новин 24
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