Сколько будут зарабатывать новые нардепы (инфографика)

Каждый депутат занимает в парламенте определенную должность. Должностной оклад зависит от должности каждого законодателя. Поэтому оклад составляет:

- спикера Верховной Рады – 12 прожиточных минимумов;

- первого заместителя главы парламента – 11,5;

- заместителя главы парламента – 11;

- главы комитета Рады – 10,5;

- первого заместителя и заместителя главы комитета – 10,3;

- члена комитета – 10.

Прожиточный минимум с 1 июля составляет 1936 гривен (а с 1 декабря будет 2027).

Итак зарплаты будут такие:

- спикера Верховной Рады – 23 232 гривен;

- первого заместителя главы парламента – 22 264;

- заместителя главы парламента – 21 296;

- главы комитета Рады – 20 238;

- первого заместителя и заместителя главы комитета – 19 940,8;

- члена комитета – 19 360.

В инфографике для сравнения – цифры зарплат законодателей за прошедший год (взяли прожиточный минимум по состоянию на 1 июля 2018 по закону о госбюджете-2018).