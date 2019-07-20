День финансов, 24 июля: стандарт IBAN и банковские счета, прогноз курса гривны от МВФ, 4G в метро от Huawei

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Среда, 24 июля. Когда банковские счета начнут переводить на стандарт IBAN и какой курс гривны прогнозирует МВФ:
Банковские счета начнут переводить на стандарт IBAN. С 5 августа 2019 года в Украине стартует внедрение международного номера банковского счета IBAN. Нацбанк напомнил банкам и их клиентам об особенностях этого процесса. Банки Украины будут открывать своим клиентам новые счета только по стандарту IBAN, счета будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов.
МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару. Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к июльскому обзору МВФ “Перспективы мировой экономики” (World Economic Outlook). Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит.
Новый перечень платных номеров на автомобиль. Кабинет министров Украины расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые имеют повышенное предложение, и установил цены на них до 30 тыс. грн. В настоящее время предусмотрена покупка только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд.
Huawei обеспечит метро Киева 4G-покрытием. Основные мобильные операторы Украины (“Киевстар”, “Vodafone Украина” и lifeсell) объявили, кто стал победителем тендера по поиску подрядчика для строительства 4G-сети в Киевском метрополитене. Этим подрядчиком стала компания Huawei.
Поставки газа из России в Европу без Украины. Поставки газа из России европейским потребителям без транзита по территории Украины вряд ли смогут продолжаться более трех месяцев. Об этом заявил руководитель газового интегрированного бизнеса компании “Нафтогаз Украины” Андрей Фаворов. По его словам, до подписания нового контракта между Украиной и Россией по транзиту весь европейский рынок закладывает в стоимость газа риски, связанные с этой ситуацией.
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