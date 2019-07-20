Сколько продержатся поставки газа из России в Европу без Украины: прогноз

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Поставки газа из России европейским потребителям без транзита по территории Украины вряд ли смогут продолжаться более трех месяцев.
Об этом заявил руководитель газового интегрированного бизнеса компании “Нафтогаз Украины” Андрей Фаворов во время презентации новой стратегии добычи газа в Украине, пишет Сегодня.
“В долгосрочной перспективе я не верю, что поставки Российской Федерации в Европу могут продолжаться без транзита через Украину более трех месяцев. Давайте проживем эти три месяца, тогда будет легче выдохнуть. Тогда посмотрим, что у нас стало с ценами, когда этот риск ушел”, – подчеркнул он.
По его словам, до подписания нового контракта между Украиной и Россией по транзиту весь европейский рынок закладывает в стоимость газа риски, связанные с этой ситуацией.
“Если РФ хочет терять своего самого экономически выгодного клиента в Европе и отдавать его американскому LNG, показав себя ненадежным поставщиком и отказавшись от более выгодного потребителя, тогда у нас будет еще больше мотивации увеличить добычу в Украине, чтобы занять эту нишу самим”, – добавил Фаворов.
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