0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 297 0

Сколько продержатся поставки газа из России в Европу без Украины: прогноз

Сколько продержатся поставки газа из России в Европу без Украины: прогноз

Поставки газа из России европейским потребителям без транзита по территории Украины вряд ли смогут продолжаться более трех месяцев.

Об этом заявил руководитель газового интегрированного бизнеса компании “Нафтогаз Украины” Андрей Фаворов во время презентации новой стратегии добычи газа в Украине, пишет Сегодня.

“В долгосрочной перспективе я не верю, что поставки Российской Федерации в Европу могут продолжаться без транзита через Украину более трех месяцев. Давайте проживем эти три месяца, тогда будет легче выдохнуть. Тогда посмотрим, что у нас стало с ценами, когда этот риск ушел”, – подчеркнул он.

По его словам, до подписания нового контракта между Украиной и Россией по транзиту весь европейский рынок закладывает в стоимость газа риски, связанные с этой ситуацией.

“Если РФ хочет терять своего самого экономически выгодного клиента в Европе и отдавать его американскому LNG, показав себя ненадежным поставщиком и отказавшись от более выгодного потребителя, тогда у нас будет еще больше мотивации увеличить добычу в Украине, чтобы занять эту нишу самим”, – добавил Фаворов.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.