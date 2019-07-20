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В августе банковские счета начнут переводить на стандарт IBAN

В августе банковские счета начнут переводить на стандарт IBAN

С 5 августа 2019 года в Украине стартует внедрение международного номера банковского счета IBAN.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Нацбанк напомнил банкам и их клиентам об особенностях этого процесса.

Сроки и даты:

  • С 5 августа 2019 года новые счета клиентам банки будут открывать согласно требованиям стандарта IBAN.
  • Действующие номера счетов банки будут менять согласно требованиям данного стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.
  • Все переводы с 1 ноября 2019 года будут проводиться только с использованием IBAN.

Структура IBAN

Банки Украины будут открывать своим клиентам новые счета только по стандарту IBAN, счета будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:

  • код Украины – UA-2 буквы;
  • контрольный разряд – 2 цифры;
  • код банка – 6 цифр;
  • счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года – от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 года – от 5 до 19 символов).

Заполнение реквизитов

  • В период с 5 августа по 31 октября 2019 года клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты “Код банка” и “Счет” в любых вариациях.
  • В документах на перевод средств в реквизитах плательщика/получателя клиент может заполнять как пару реквизитов (номер счета плательщика/получателя и код банка плательщика/получателя), так и номер счета плательщика/получателя по стандарту IBAN. В случае заполнения номера счета плательщика/получателя по стандарту IBAN, в реквизите “Код банка плательщика/получателя” указывается ноль.
  • Банк плательщика обязательно должен принять к исполнению документ на перевод средств с реквизитами, вариации заполнения которых избрал плательщик.

Система электронных платежей Национального банка Украины в период с 05 августа по 31 октября 2019 года обеспечит проведение межбанковского перевода средств независимо от вариации заполнения реквизитов.

Внедрение IBAN позволит:

  • удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает;
  • избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах;
  • быстрее осуществлять переводы и получать средства.

Также, Национальный банк планирует внедрение стандарта для проведения платежей с использованием QR-кодов для участников платежного рынка.

По материалам Finance.UA
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