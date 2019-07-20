В августе банковские счета начнут переводить на стандарт IBAN

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С 5 августа 2019 года в Украине стартует внедрение международного номера банковского счета IBAN.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Нацбанк напомнил банкам и их клиентам об особенностях этого процесса.
Сроки и даты:
Структура IBAN
Банки Украины будут открывать своим клиентам новые счета только по стандарту IBAN, счета будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:
Заполнение реквизитов
Система электронных платежей Национального банка Украины в период с 05 августа по 31 октября 2019 года обеспечит проведение межбанковского перевода средств независимо от вариации заполнения реквизитов.
Внедрение IBAN позволит:
Также, Национальный банк планирует внедрение стандарта для проведения платежей с использованием QR-кодов для участников платежного рынка.
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