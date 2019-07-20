МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года.

Об этом говорится в материалах к июльскому обзору МВФ “Перспективы мировой экономики” (World Economic Outlook).

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Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит: