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МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару

МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года.

Об этом говорится в материалах к июльскому обзору МВФ “Перспективы мировой экономики” (World Economic Outlook).

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Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:

  • 2019 год – 28,68 грн/доллар,
  • 2020 год – 29,96 грн/доллар,
  • 2021 год – 30,55 грн/доллар,
  • 2022 год – 31,01 грн/доллар,
  • 2023 год – 31,47 грн/доллар,
  • 2024 год – 31,94 грн/доллар.
По материалам РБК-Украина
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