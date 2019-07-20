Новый перечень платных номеров на автомобиль (цены)

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Кабинет министров Украины расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые имеют повышенное предложение, и установил цены на них до 30 тыс. грн.
В настоящее время предусмотрена покупка только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009.
Другие номера выдаются по обычной цене в простой последовательности, что приводит к коррупционной составляющей процесса.
Кабмин расширил перечень платных номерных знаков:
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