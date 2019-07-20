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Новый перечень платных номеров на автомобиль (цены)

Новый перечень платных номеров на автомобиль (цены)

Кабинет министров Украины расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые имеют повышенное предложение, и установил цены на них до 30 тыс. грн.

В настоящее время предусмотрена покупка только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009.

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Другие номера выдаются по обычной цене в простой последовательности, что приводит к коррупционной составляющей процесса.

Кабмин расширил перечень платных номерных знаков:

  • номерной знак из четырех одинаковых цифр – 30 тыс. грн,
  • последовательность в пределах от 0001 до 0009 – 30 тыс. грн,
  • знак из четырех цифр, три из которых подряд одинаковые – 10 тыс.
  • знак из четырех цифр с двумя парами одинаковых – 10 тыс. грн,
  • последовательность цифр – 0123 или 1234 – 8 тыс. грн,
  • знак из четырех цифр, три из которых одинаковые, но не подряд – 4 тыс. грн,
  • знак из четырех цифр, где первая и третья, а также вторая и четвертая или первая и четвертая и вторая и третья одинаковые – 4 тыс. грн.
  • Выдача или замена всех указанных номеров из данного перечня для легковых автомобилей, принадлежащих органам государственной власти, будет стоить всего 300 грн.
По материалам Finance.UA
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