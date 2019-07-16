День финансов, 22 июля: UNIT Factory еще в одном городе, исторические максимумы ВВП-варрантов, указ развивать Карпаты

Понедельник, 22 июля. О высоких домах, перспективных договоренностях и полезном лайфхаке.

Указ. Карпаты – развивать! Президент Владимир Зеленский подписал Указ “О развитии региона украинских Карпат” и обязал Кабинет министров в течение двух месяцев утвердить государственную программу развития этого региона на ближайшие два года. Согласно тексту указа, правительство обязано предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

Исследование. Киев – это не только «небоскребы». Согласно данным портала ЛУН, наибольшую часть территории Киева все еще занимает частная застройка до 3 этажей. А вот «небоскребы» с этажностью 24 этажа и более оказались, наоборот, на пятом – последнем месте. Мы тоже сначала в это не поверили, но аналитики с портала ЛУН объяснили, какая этажность и в каких районах столицы преобладает.

Договоренность. Зеленский+китайцы+10 млрд. Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями ряд проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи Президента Украины Владимира Зеленского с представителями деловых кругов Китайской Народной Республики. Среди прочего, представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в топ-500 крупнейших банковских учреждений мира, предложили ряд проектов.

Лайфхак. Не знаете, что делать, если задержали или отменили рейс? Вот вам видео-лайфхак от наших коллег с Youtube-канала Finance.ua.👇

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Рекорд. Исторические максимумы ВВП-варрантов. ВВП-варранты, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, за последние 9 торговых дней выросли на 7% и достигли нового исторического максимума. Наибольший рост был зафиксирован 18 июля – около 2,6%. В этот день НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины на 2019 год.

Развитие. Фонд Хмельницкого запускает UNIT Factory в Харькове. Фонд Василия Хмельницкого K.Fund открывает инновационное учреждение UNIT Factory в Харькове, которое будет готовить программистов по собственной учебной программе ucode. Отбор в новую программу UNIT Factory в Харькове будет производиться через так называемый марафон.