День финансов, 22 июля: UNIT Factory еще в одном городе, исторические максимумы ВВП-варрантов, указ развивать Карпаты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Понедельник, 22 июля. О высоких домах, перспективных договоренностях и полезном лайфхаке.
Указ. Карпаты – развивать! Президент Владимир Зеленский подписал Указ “О развитии региона украинских Карпат” и обязал Кабинет министров в течение двух месяцев утвердить государственную программу развития этого региона на ближайшие два года. Согласно тексту указа, правительство обязано предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.
Исследование. Киев – это не только «небоскребы». Согласно данным портала ЛУН, наибольшую часть территории Киева все еще занимает частная застройка до 3 этажей. А вот «небоскребы» с этажностью 24 этажа и более оказались, наоборот, на пятом – последнем месте. Мы тоже сначала в это не поверили, но аналитики с портала ЛУН объяснили, какая этажность и в каких районах столицы преобладает.
Договоренность. Зеленский+китайцы+10 млрд. Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями ряд проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи Президента Украины Владимира Зеленского с представителями деловых кругов Китайской Народной Республики. Среди прочего, представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в топ-500 крупнейших банковских учреждений мира, предложили ряд проектов.
Лайфхак. Не знаете, что делать, если задержали или отменили рейс? Вот вам видео-лайфхак от наших коллег с Youtube-канала Finance.ua.👇
Подписывайтесь на канал. У девушек еще много полезной информации.
Рекорд. Исторические максимумы ВВП-варрантов. ВВП-варранты, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, за последние 9 торговых дней выросли на 7% и достигли нового исторического максимума. Наибольший рост был зафиксирован 18 июля – около 2,6%. В этот день НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины на 2019 год.
Развитие. Фонд Хмельницкого запускает UNIT Factory в Харькове. Фонд Василия Хмельницкого K.Fund открывает инновационное учреждение UNIT Factory в Харькове, которое будет готовить программистов по собственной учебной программе ucode. Отбор в новую программу UNIT Factory в Харькове будет производиться через так называемый марафон.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьерыВчера, 16:05 - 37696 22
Долговая нагрузка на Украину не падает, а растет — экспертВчера, 21:06 - 2540 9
Украинские врачи чаще уезжают работать за границу10 ч. назад - 687 8
ТОП-10 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертовВчера, 12:21 - 60351 6
Стало известно, на когда запланированы переговоры с МВФ9 ч. назад - 957 5
Названы самые популярные смартфоны в США14 ч. назад - 9522
Впервые был представлен внедорожник «Сталкер»18 ч. назад - 6788 1
Аналитики сообщили, сколько водители переплачивают за новые автомобили (инфографика)Вчера, 19:17 - 3900
Украинцев ждет "осенний" рост цен: эксперты дали прогнозВчера, 18:25 - 3809
11 самых мощных серийных автомобилей в миреВчера, 22:10 - 3724 1
Индия запустила ракету с луноходом (видео)3 ч. назад - 86
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 2739
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3507 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2678 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2314