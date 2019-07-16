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Китайские инвесторы выделят 10 млрд долларов на проекты в Украине

Китайские инвесторы выделят 10 млрд долларов на проекты в Украине

Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями ряд проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи Президента Украины Владимира Зеленского с представителями деловых кругов Китайской Народной Республики.

По информации пресс-службы, участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями частной и государственной форм собственности.

Координатором этих проектов была определена Национальная инвестиционная совет, который возглавляет Президент.

В частности представители государственной китайской корпорации, которая специализируется на строительстве объектов военной инфраструктуры, предложили ряд проектов, которые они могли бы воплотить в Украине за свой счет.

Представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в топ-500 крупнейших банковских учреждений мира, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.

Глава государства, со своей стороны, предложил обсудить с представителями китайского бизнеса возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и в разработку газовых месторождений в Украине. Одним из озвученных им вопросов стало строительство концессионной дороги вокруг Киева.

По материалам УНН
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