Китайские инвесторы выделят 10 млрд долларов на проекты в Украине

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Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями ряд проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи Президента Украины Владимира Зеленского с представителями деловых кругов Китайской Народной Республики.
По информации пресс-службы, участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями частной и государственной форм собственности.
Координатором этих проектов была определена Национальная инвестиционная совет, который возглавляет Президент.
В частности представители государственной китайской корпорации, которая специализируется на строительстве объектов военной инфраструктуры, предложили ряд проектов, которые они могли бы воплотить в Украине за свой счет.
Представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в топ-500 крупнейших банковских учреждений мира, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.
Глава государства, со своей стороны, предложил обсудить с представителями китайского бизнеса возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и в разработку газовых месторождений в Украине. Одним из озвученных им вопросов стало строительство концессионной дороги вокруг Киева.
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