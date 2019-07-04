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Киевский ТРЦ достроят за счет кредита зарубежного банка

Киевский ТРЦ достроят за счет кредита зарубежного банка

Польский госбанк Bank Gospodarstwa Krajowego выделит более 40 млн евро на достройку ТРЦ Retroville.

Об этом сообщили в пресс-службе международной компании Colliers International.

Компания “Мартин”, которая развивает торгово-развлекательный и бизнес-центр Retroville в Киеве, привлекла кредит в размере 41,1 млн евро у польского государственного банка Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

“Привлечение банковского заемного финансирования от иностранного банка на крупный девелоперский проект — уникальное событие для рынка коммерческой недвижимости Киева за последние 5 лет. Практически 100% крупных проектов торговой недвижимости в стране реализуются либо за счет собственного капитала инвестора, либо с привлечением финансирования от украинских банков”, — заявил Александр Носаченко, управляющий директор “Colliers International Украина”.

Кредитные средства будут направлены на завершение строительства ТРЦ и БЦ Retroville, в частности — на проведение отделочных работ и пуско-наладку инженерных сетей.

Двухуровневый многофункциональный комплекс Retroville готов сейчас на 70%. Завершить работы девелопер намерен в декабре 2019 года, а открытие ТРЦ и БЦ Retroville запланировано на первый квартал 2020 года.

Якорными арендаторами ТРЦ выступят: супермаркет Novus, кинотеатр Multiplex, детский развлекательный центр Fly Kids, строительный гипермаркет Leroy Merlin, магазин товаров для дома JYSK в обновленном формате, магазины электроники Eldorado, Фокстрот, MOYO, а также фитнес-клуб SportLife.

По материалам Дело
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