Киевский ТРЦ достроят за счет кредита зарубежного банка

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Польский госбанк Bank Gospodarstwa Krajowego выделит более 40 млн евро на достройку ТРЦ Retroville.
Об этом сообщили в пресс-службе международной компании Colliers International.
Компания “Мартин”, которая развивает торгово-развлекательный и бизнес-центр Retroville в Киеве, привлекла кредит в размере 41,1 млн евро у польского государственного банка Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.
“Привлечение банковского заемного финансирования от иностранного банка на крупный девелоперский проект — уникальное событие для рынка коммерческой недвижимости Киева за последние 5 лет. Практически 100% крупных проектов торговой недвижимости в стране реализуются либо за счет собственного капитала инвестора, либо с привлечением финансирования от украинских банков”, — заявил Александр Носаченко, управляющий директор “Colliers International Украина”.
Кредитные средства будут направлены на завершение строительства ТРЦ и БЦ Retroville, в частности — на проведение отделочных работ и пуско-наладку инженерных сетей.
Двухуровневый многофункциональный комплекс Retroville готов сейчас на 70%. Завершить работы девелопер намерен в декабре 2019 года, а открытие ТРЦ и БЦ Retroville запланировано на первый квартал 2020 года.
Якорными арендаторами ТРЦ выступят: супермаркет Novus, кинотеатр Multiplex, детский развлекательный центр Fly Kids, строительный гипермаркет Leroy Merlin, магазин товаров для дома JYSK в обновленном формате, магазины электроники Eldorado, Фокстрот, MOYO, а также фитнес-клуб SportLife.
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