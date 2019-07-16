Президент подписал указ о развитии украинских Карпат

Президент Владимир Зеленский подписал Указ “О развитии региона украинских Карпат” и обязал Кабинет министров в течение двух месяцев утвердить государственную программу развития этого региона на ближайшие два года.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О развитии региона украинских Карпат» (№ 543/2019). Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат”, – говорится в сообщении.

Глава государства обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 гг. с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Также, согласно тексту указа, правительство обязано предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования.