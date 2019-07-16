ВВП-варранты Украины подорожали до исторического максимума

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ВВП-варранты, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, за последние 9 торговых дней выросли на 7% и достигли нового исторического максимума.
Об этом сообщают участники рынка.
Читайте также: Долговая нагрузка на Украину не падает, а растет – эксперт
Отмечается, что по состоянию на конец дня 19 июля ВВП-варранты торговались по курсу почти 75% против предыдущего максимума в 72,5% в середине апреля 2018 года.
Указано, что наибольший рост был зафиксирован 18 июля – около 2,6%. В этот день НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины на 2019 год с 2,5% до 3%, а на 2020 год – с 2,9% до 3,2%”, – говорится в сообщении.
Аналитики Bank Of America Merrill Lynch 10 июля подтвердили свой прогноз роста экономики Украины в 2019 году на 3,2%, что позволит инвесторам в 2021 году получить первые выплаты по ВВП-варрантам и стимулирует покупки этих бумаг. В BoAML оценивали их справедливую стоимость на уровне около 86% от номинала на базе консервативных предположений о росте и волатильности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьерыВчера, 16:05 - 28899 12
Долговая нагрузка на Украину не падает, а растет — экспертВчера, 21:06 - 1633 10
ТОП-50 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертовВчера, 12:21 - 52472 5
В 2018 году за границу по турпутевкам съездили 4 миллиона украинцевПозавчера, 16:22 - 494 2
Стало известно, на когда запланированы переговоры с МВФОколо часа назад - 191 1
ТОП-50 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертовВчера, 12:21 - 52472 5
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьерыВчера, 16:05 - 28899 12
Названы пятилетние кроссоверы, которые меньше остальных теряют в ценеВчера, 15:00 - 16963
Названы самые популярные смартфоны в США6 ч. назад - 5208
Как украинцам завышают платежкиВчера, 14:05 - 3473
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 2021
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3434 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2547 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2222
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 2539