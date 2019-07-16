ВВП-варранты Украины подорожали до исторического максимума

ВВП-варранты, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, за последние 9 торговых дней выросли на 7% и достигли нового исторического максимума.

Об этом сообщают участники рынка.

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Отмечается, что по состоянию на конец дня 19 июля ВВП-варранты торговались по курсу почти 75% против предыдущего максимума в 72,5% в середине апреля 2018 года.

Указано, что наибольший рост был зафиксирован 18 июля – около 2,6%. В этот день НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины на 2019 год с 2,5% до 3%, а на 2020 год – с 2,9% до 3,2%”, – говорится в сообщении.

Аналитики Bank Of America Merrill Lynch 10 июля подтвердили свой прогноз роста экономики Украины в 2019 году на 3,2%, что позволит инвесторам в 2021 году получить первые выплаты по ВВП-варрантам и стимулирует покупки этих бумаг. В BoAML оценивали их справедливую стоимость на уровне около 86% от номинала на базе консервативных предположений о росте и волатильности.

Справка Finance.ua: