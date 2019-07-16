K.Fund запускает UNIT Factory в Харькове

Фонд Василия Хмельницкого K.Fund открывает инновационное учреждение UNIT Factory в Харькове, который будет готовить программистов по собственной учебной программе ucode. Программный комплекс ucode был разработан командой UNIT Factory при поддержке специалистов Национального технического университета “Харьковский политехнический институт” (НТУ “ХПИ”) и учитывает лучшие мировые образовательные практики.

Одна из ключевых особенностей ucode – это методология Challenge-Based Learning («обучение на основе вызовов”), т.е. решение реальных проблем для получения прикладных знаний. Эта методология была инициирована компанией Apple и применяется в Apple Developer Academy, где студенты не только учатся писать код, но и создают готовые к выходу на рынок продукты.

“Мы довольны успехом UNIT Factory и расширяемся, внедряя новые образовательные практики. Два года мы инвестировали в разработку программы ucode, созданную по принципу Challenge-Based Learning и отвечающую актуальным требованиям времени. Мы стремимся, чтобы наша талантливая молодежь получила доступ к качественному современному IT-образованию и достойной высокооплачиваемой работе здесь, в Украине”, – отметил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.

Особенностями обучения в UNIT Factory являются отсутствие учителей, лекций и конспектов, а также формат Peer-to-Peer, что побуждает к постоянному взаимодействию студентов и работе в команде. В ходе отбора не принимаются во внимание дипломы или результаты ВНО. Все зависит только от способностей и мотивации кандидатов.

В новом харьковском кампусе UNIT Factory студенты смогут овладеть такими языками и технологиями программирования, как C, C++, Web (HTML, CSS, JS, СРН) и Java. Выпускники получат опыт создания собственных программных продуктов, а также знания и портфолио, которые понадобятся для работы в качестве разработчиков программного обеспечения в ведущих компаниях. Обучение будет интенсивным и гибким: процесс продлится от 1 до 2 лет в зависимости от мотивации и прогресса студента.

Отбор в новую программу UNIT Factory в Харькове будет производиться через так называемый марафон, который продлится один месяц. В этом году будет три марафона, каждый желающий принять участие в обучении должен пройти один из них. Первый марафон стартует 30 сентября 2019 г. Подать заявку на последний марафон можно до 1 ноября. Обучение начнется в середине января и будет стоить 15 000 грн за календарный год. Зарегистрироваться на отбор могут все желающие, независимо от уровня образования и профессии, начиная с 17 лет.

Зарегистрироваться можно здесь .