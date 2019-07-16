Какая этажность домов является распространенной для Киева

Наибольшую часть территории Киева занимает частная застройка до 3 этажей.

Об этом свидетельствуют данные исследования портала ЛУН Город.

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Результаты исследования выявили:

Наибольшую часть территории Киева занимает частная застройка до 3 этажей.

Затем 6-16 этажей.

Затем 4-5.

На четвертом месте 17-24 этажей,

На последнем месте «небоскребы» более 24 этажей.

Жилье на 3 этажа и меньше наиболее характерно для территорий, где преобладает усадебная застройка:

Русановские сады,

Жуляны,

Осокорки,

Бортничи.

4-5 этажей

Центр Киева,

Дарница,

Воскресенка,

Сырец,

Нивки,

Отрадный,

Чоколовка.

6-16 этажей – это Оболонь, Троещина, Позняки, Харьковский, Русановка, Березняки, Лесной массив, Борщаговка, Академгородок, Виноградарь.

Жилые дома более 16 этажей чаще всего можно увидеть на: