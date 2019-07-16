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Какая этажность домов является распространенной для Киева

Какая этажность домов является распространенной для Киева

Наибольшую часть территории Киева занимает частная застройка до 3 этажей.

Об этом свидетельствуют данные исследования портала ЛУН Город.

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Результаты исследования выявили:

  • Наибольшую часть территории Киева занимает частная застройка до 3 этажей.
  • Затем 6-16 этажей.
  • Затем 4-5.
  • На четвертом месте 17-24 этажей,
  • На последнем месте «небоскребы» более 24 этажей.

Жилье на 3 этажа и меньше наиболее характерно для территорий, где преобладает усадебная застройка:

  • Русановские сады,
  • Жуляны,
  • Осокорки,
  • Бортничи.

4-5 этажей

  • Центр Киева,
  • Дарница,
  • Воскресенка,
  • Сырец,
  • Нивки,
  • Отрадный,
  • Чоколовка.

6-16 этажей – это Оболонь, Троещина, Позняки, Харьковский, Русановка, Березняки, Лесной массив, Борщаговка, Академгородок, Виноградарь.

Жилые дома более 16 этажей чаще всего можно увидеть на:

  • Осокорках,
  • Позняках,
  • Левобережном массиве,
  • Дружбы народов,
  • Теремках.
По материалам Finance.UA
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