Какая этажность домов является распространенной для Киева

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Наибольшую часть территории Киева занимает частная застройка до 3 этажей.
Об этом свидетельствуют данные исследования портала ЛУН Город.
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Результаты исследования выявили:
Жилье на 3 этажа и меньше наиболее характерно для территорий, где преобладает усадебная застройка:
4-5 этажей
6-16 этажей – это Оболонь, Троещина, Позняки, Харьковский, Русановка, Березняки, Лесной массив, Борщаговка, Академгородок, Виноградарь.
Жилые дома более 16 этажей чаще всего можно увидеть на:
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