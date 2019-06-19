День финансов, 25 июня: банкнота в 1000 гривен, вывод мелких монет из обращения, как пополнить мобильный без комиссии

Вторник, 25 июня: о монетах и купюрах и не только:
Банкнота 1000 гривен. Пресс-служба Нацбанка сообщает, с 25 октября 2019 года в Украине в наличном обращении появится банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен. Банкнота имеет элементы защиты бумаги, а также инновационные полиграфические элементы защиты
Вывод из обращения “мелких”. Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 01 октября 2019 года. Украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.
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Монета номиналом 5 гривен. Национальный банк планирует в 2019 году ввести в обращение монету номиналом в 5 гривен, а в 2020 году – монету номиналом в 10 гривен. Об этом сказал председатель НБУ Яков Смолий. По его словам, Нацбанк прекратил печать банкнот номиналом 1 и 2 гривен. Их постепенно будут выводить из обращения и заменять на монеты.
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Не только о купюрах:
Вкладчики забрали 1 млрд грн с ПриватБанка. С 1 по 31 апреля баланс вкладов населения (это депозиты и текущие счета) в гривне уменьшился на 1 млрд грн. Об этом рассказал член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Алексей Шабан. По его словам, широко распространяемая информация о судах по статусу банка не вдохновляет клиентов оставлять свои деньги на счетах. Клиенты ПриватБанка постоянно находятся в состоянии информационной турбулентности, так что у них уже сформировался частичный иммунитет на негативные новости.
BlaBlaBus хочет выйти на украинский рынок. Фpaнцузcкaя кoмпaния BlaBlaBus, автобусная дочка райдшер-сервиса BlaBlaCar, планирует выйти на рынок Украины. Один из основателей BlaBlaCar Николя Брюссон связывает дальнейшее развитие бизнеса исключительно с автомобильным транспортом.
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