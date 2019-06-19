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К концу года в обращение введут монеты номиналом 5 гривен

К концу года в обращение введут монеты номиналом 5 гривен

Национальный банк планирует в 2019 году ввести в обращение монету номиналом в 5 гривен, а в 2020 году – монету номиналом в 10 гривен.

Об этом сказал председатель НБУ Яков Смолий во время пресс-брифинга, который состоялся в Национальном банке.

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“Что касается монет номиналом в 5 и 10 гривен, то мы презентовали монетный ряд прошлого года, когда вводили в обращение монеты одна и две гривны. В то же время были представлены дизайн и размеры монет 5 и 10 гривен. Мы в 2019 году вводим 5 гривен, а в 2020 – 10 гривен”, – сказал Смолий.

По его словам, Нацбанк прекратил печать банкнот номиналом 1 и 2 гривен. Их постепенно будут выводить из обращения и заменять на монеты.

По материалам Finance.UA
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