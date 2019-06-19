К концу года в обращение введут монеты номиналом 5 гривен

Национальный банк планирует в 2019 году ввести в обращение монету номиналом в 5 гривен, а в 2020 году – монету номиналом в 10 гривен.
Об этом сказал председатель НБУ Яков Смолий во время пресс-брифинга, который состоялся в Национальном банке.
Читайте также: Нацбанк назвал дату вывода из обращения мелких монет
“Что касается монет номиналом в 5 и 10 гривен, то мы презентовали монетный ряд прошлого года, когда вводили в обращение монеты одна и две гривны. В то же время были представлены дизайн и размеры монет 5 и 10 гривен. Мы в 2019 году вводим 5 гривен, а в 2020 – 10 гривен”, – сказал Смолий.
По его словам, Нацбанк прекратил печать банкнот номиналом 1 и 2 гривен. Их постепенно будут выводить из обращения и заменять на монеты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)3 ч. назад - 3482 9
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 3855 7
Ряду чиновников повысили зарплатыВчера, 19:29 - 984 6
У Омеляна рассказали, как далеко продвинулись в реализации Hyperloop за годВчера, 16:34 - 1067 5
Где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензинВчера, 16:13 - 762 4
Xiaomi закрывает две популярные линейки смартфоновВчера, 22:03 - 13192 1
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 3855 7
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)3 ч. назад - 3482 9
Газ для украинцев подорожает - мнение эксперта7 ч. назад - 2713
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:10 - 2561
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)5 ч. назад - 550
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыВчера, 12:10 - 2099
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21747 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4431 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1699 2