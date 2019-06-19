В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)

С 25 октября 2019 года в Украине в наличном обращении появится банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. Он выбран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки – геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году”, – сообщил Яков Смолий.
На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.
По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет – голубой.
“Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты, – отметил Яков Смолий. – По дизайну эта банкнота наследует банкноты нового модернизированного поколения гривны – обновленные 20, 100 и 500 гривен”.
Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты:
Кроме того, в ближайших планах Национального банка – завершить этот номинальный ряд усовершенствованными банкнотами номиналом 50 и 200 гривен.
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