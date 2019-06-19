В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)

С 25 октября 2019 года в Украине в наличном обращении появится банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. Он выбран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки – геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году”, – сообщил Яков Смолий.

На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет – голубой.

“Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты, – отметил Яков Смолий. – По дизайну эта банкнота наследует банкноты нового модернизированного поколения гривны – обновленные 20, 100 и 500 гривен”.

Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты:

“оконная” защитная лента – частично введена в толщу бумаги полимерная лента, имеет соответствующий цвет (пурпурный) и ярко выраженный комбинированный оптически-переменчивый эффект. Лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца – малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинематический эффект – меняется направление движения фонового изображения ленты;

Оптически переменный элемент SPARK , имеющий кинематический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы цветов (от золотистого цвета к нефритовому).

Кроме того, в ближайших планах Национального банка – завершить этот номинальный ряд усовершенствованными банкнотами номиналом 50 и 200 гривен.