Нацбанк назвал дату вывода из обращения мелких монет

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 01 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Наша национальная валюта – это то, с чем каждый из нас имеет дело каждый день. Несмотря на то, что безналичные расчеты становятся все популярнее в Украине, наличные до сих пор остаются наиболее важным средством платежа. Поэтому для нас особенно важно, чтобы гривна была высококачественной, защищенной и надежной, а расчеты с ней – комфортными и удобными”, – подчеркнул Яков Смолий во время пресс-брифинга, который состоялся в Национальном банке.

Также из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться. Но те монеты, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот, и постепенно их станет все меньше.

Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

В течение первого года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2020 включительно – во всех отделениях украинских банков;