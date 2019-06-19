BlaBlaBus хочет выйти на украинский рынок

Фpaнцузcкaя кoмпaния BlaBlaBus, автобусная дочка райдшер-сервиса BlaBlaCar, планирует выйти на рынок Украины.

Такое заявление сделал один из основателей BlaBlaCar Николя Брюссон.

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“Мы удвоим усилия для выхода на рынок автобусных перевозок в Украине, – сказал он. – Наш первый автобусный рейс BlaBlaBus уже запущен в Германии. Германия должна извлечь выгоду из выхода BlaBlaBus на рынок, ведь ценовой конкуренции станет больше, а также появится выбор для путешественников. Мы планируем соединить нашими рейсами 60 городов по всей Германии и Бенилюксу в течение первого года работы. Затем мы расширим охват BlaBlaBus на всю Европу”.

Основатель BlaBlaCar и BlaBlaBus связывает дальнейшее развитие бизнеса исключительно с автомобильным транспортом.

“Мы хотим стать отправной точкой для совместных путешествий автомобильным транспортом, – говорит Брюссон. – Наши приоритеты показывают, что миссия BlaBlaCar переросла карпулинг на дальние расстояния: мы хотим стать отправной точкой для совместных автомобильных путешествий. В контексте неотложной борьбы с глобальным потеплением, наш “враг” – пустая машина на трассе, и сейчас у нашей команды полно мотивации справиться с этой проблемой. В Европе подавляющее большинство (75-80%) междугородних поездок совершается на машинах, в среднем на борту автомобиля находится всего 1,9 человека. Раньше мы боролись с бессмысленной тратой ресурсов, заполняя пустые автомобили. Теперь, кроме этого, мы предлагаем автобусы в качестве альтернативы. Автобусам предстоит сыграть существенную роль в сокращении количества автомобилей на дорогах, уменьшении выбросов CO2 и снижении стоимости поездок”.

Брюссон обещает сконцентрировать усилия на создании объединенной сети автобусных маршрутов и карпулинга в глобальном масштабе.

“Мы сосредоточим наши усилия на создании этой объединенной сети автобусных маршрутов и карпулинга в глобальном масштабе. Мы предложим пассажирам единую платформу, где они смогут найти оба транспортных решения. Синергия этих двух видов перевозок позволит нам предлагать более низкие цены при одновременном улучшении сервиса. Мы можем сосредоточиться на автобусных маршрутах по самым популярным направлениям и предлагать карпулинг на низкозагруженных маршрутах, что позволит нам поддерживать цены на низком уровне в долгосрочной перспективе, а также снизить вредные выбросы в атмосферу”, – рассказал он.