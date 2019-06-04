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В Европе появился новый лоукост перевозчик - BlaBlaBus

В Европе появился новый лоукост перевозчик - BlaBlaBus

На европейском рынке автобусных перевозок появился новый лоукост перевозчик – BlaBlaBus. Основателем компании является известный сервис для поиска попутчиков – BlaBlaCar. Свой первый рейс компания осуществила 11 июня 2019 года.

Об этом сообщает lowcostavia.

BlaBlaBus до конца года планирует запустить еще 70 маршрутов по Европе.

Стоимость проезда BlaBlaBus

  • По случаю начала работы на европейском рынке BlaBlaBus устраивает распродажу автобусных билетов по Европе от €0,99 в одну сторону.
  • Берлин – Франкфурт от €0,99 в одну сторону,
  • Дрезден – Гамбург от €0,99 в одну сторону,
  • Франкфурт – Лейпциг или Берлин от €0,99 в одну сторону,
  • Мюнхен – Берлин от €0,99 в одну сторону, и другие.

Где можно купить дешевые автобусные билеты BlaBlaBus

  • Билеты можно приобрести на сайте компании BlaBlaBus.com
  • Удобнее всего искать дешевые направления на интерактивной карте BlaBlaBus (англ.). Необходимо кликнуть на город, и тогда появятся доступные маршруты с ценами.

Сервис в автобусах BlaBlaBus

  • Wi-Fi,
  • Дополнительное пространство для ног,
  • Розетки и USB порты,
  • Багаж.

Требования к багажу

  • Сумма высоты, ширины и глубины багажа не может превышать 200 см. L + W + D ≤ 200 см, максимальный вес до 20 кг.
  • Небольшие сумки можно хранить на полке над сиденьем в салоне автобуса.
По материалам Finance.UA
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