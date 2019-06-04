В Европе появился новый лоукост перевозчик - BlaBlaBus

На европейском рынке автобусных перевозок появился новый лоукост перевозчик – BlaBlaBus. Основателем компании является известный сервис для поиска попутчиков – BlaBlaCar. Свой первый рейс компания осуществила 11 июня 2019 года.

Об этом сообщает lowcostavia.

BlaBlaBus до конца года планирует запустить еще 70 маршрутов по Европе.

Стоимость проезда BlaBlaBus

По случаю начала работы на европейском рынке BlaBlaBus устраивает распродажу автобусных билетов по Европе от €0,99 в одну сторону.

Берлин – Франкфурт от €0,99 в одну сторону,

Дрезден – Гамбург от €0,99 в одну сторону,

Франкфурт – Лейпциг или Берлин от €0,99 в одну сторону,

Мюнхен – Берлин от €0,99 в одну сторону, и другие.

Где можно купить дешевые автобусные билеты BlaBlaBus

Билеты можно приобрести на сайте компании BlaBlaBus.com

Удобнее всего искать дешевые направления на интерактивной карте BlaBlaBus (англ.). Необходимо кликнуть на город, и тогда появятся доступные маршруты с ценами.

Сервис в автобусах BlaBlaBus

Wi-Fi,

Дополнительное пространство для ног,

Розетки и USB порты,

порты, Багаж.

Требования к багажу

Сумма высоты, ширины и глубины багажа не может превышать 200 см. L + W + D ≤ 200 см, максимальный вес до 20 кг.