В Европе появился новый лоукост перевозчик - BlaBlaBus

На европейском рынке автобусных перевозок появился новый лоукост перевозчик – BlaBlaBus. Основателем компании является известный сервис для поиска попутчиков – BlaBlaCar. Свой первый рейс компания осуществила 11 июня 2019 года.
Об этом сообщает lowcostavia.
BlaBlaBus до конца года планирует запустить еще 70 маршрутов по Европе.
Стоимость проезда BlaBlaBus
Где можно купить дешевые автобусные билеты BlaBlaBus
Сервис в автобусах BlaBlaBus
Требования к багажу
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