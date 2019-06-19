Из-за решений судов по ПриватБанку вкладчики забрали 1 млрд грн

В начале мая ситуация в ПриватБанке стабилизировалась, прирост по текущим счетам и срочным депозитам составил 1,4 млрд грн. Об этом рассказал член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Алексей Шабан.
По словам Шабана, широко распространяемая информация о судах по статусу банка не вдохновляет клиентов оставлять свои деньги на счетах. Но ситуация в банке далека от кризисной.
«Мы почувствовали отток средств 18−19 апреля, когда появилось первое решение суда по ПриватБанку. С 1 по 31 апреля баланс вкладов населения (это депозиты и текущие счета) в гривне уменьшился на 1 млрд грн. Это то, что реально „вынесли“. Но в мае клиенты занесли обратно то, что вынесли в апреле», — констатировал он.
Глава розницы ПриватБанка также отметил, что украинские клиенты, особенно клиенты ПриватБанка, постоянно находятся в состоянии информационной турбулентности, так что у них уже сформировался частичный иммунитет на негативные новости.
«Когда появляются любые внешние риски, будь то выборы, лимиты, ограничения или неоднозначные решения судов, первыми уходят валютные вкладчики. Так и произошло сейчас. Конечно, печально, что ушла часть клиентов, но за сами вклады мы не сильно держимся, потому что давно приняли и продолжаем курс на снижение доли валютных депозитов в портфеле», — рассказал Алексей Шабан.
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