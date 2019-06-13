День финансов, 21 июня: страны-кредиторы частного сектора, убеждения Зеленского по Doing Business, прогноз по курсу от Fitch

Не Кипром единым. Национальный банк Украины обнародовал географическую структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 31 марта 2019 года. Согласно данным НБУ, общая сумма долга составляет 43,377 млрд долларов. Кипр остается крупнейшим кредитором (22,298 млрд долларов), за ним следуют Великобритания и Нидерланды. Любопытно, но США оказались за бортом ТОП-5.

Doing Business и убеждения Зеленского. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может войти в топ-10 рейтинга Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business) за 3-4 года (до 2024 года). И вот, как он считает, что следует для этого сделать.

ПриватБанк и переводы из Польши с помощью банкоматов. Государственный ПриватБанк совместно с компанией Ria запустили сервис, с помощью которого можно осуществить денежные переводы из Польши с помощью банкоматов сети Euronet. В нашей новости мы рассказываем, что для этого необходимо.

Зарплаты бьют новую долларовую отметку. В Украине в апреле 2019 года в частном секторе выросли средние зарплаты до 440 долларов (11,6 тыс. грн). Во всяком случае, в этом уверяет вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Степан Кубив. В перспективе, с его слов, в Украине должны сформировать сильный средний класс.

От 0,28 до 0,66 евро за пластиковый пакет. Пока Украина даже не думает над этим, в Швеции уже со следующего года планируют ввести новый налог на одноразовые пластиковые пакеты. Согласно плану, 3 кроны (0,28 евро) составит налог на стандартный пакет и 0,3 кроны (0,028 евро) – на более тонкий. Покупка стандартного пакета обойдется в сумму до 7 крон (0,66 евро). Цель налога – заставить потребителей задуматься об альтернативе, если им нужна сумка.

33,89 к 2022-му. Прогноз от Fitch. Утвержденная правительством Украины в начале июня стратегия госдолга на 2019-2022 годы построена на базе прогноза среднегодового курса в 2019 году 27,4 грн/$1, в 2020 – 28,2 грн/$1, в 2021 – 29,4 грн/$1 и в 2022 году – 30 грн/$1. Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings решили предоставить и свои прогнозы.