В Швеции появится налог на пластиковые пакеты

Правительство Швеции в следующем году планирует ввести новый налог на одноразовые пластиковые пакеты.
Эту информацию телекомпании SVT подтвердил министр финансов страны.
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Согласно плану, 3 кроны (0,28 евро) составит налог на стандартный пакет и 0,3 кроны (0,028 евро) – на более тонкий. Покупка стандартного пакета обойдется в сумму до 7 крон (0,66 евро).
Цель налога – заставить потребителей задуматься об альтернативе, если им нужна сумка. А также достичь цели ЕС – максимум 40 пластиковых пакетов на человека в год.
Новый налог не планируют вводить для многоразовых пластиковых пакетов. Мешки для мусора и пакеты для замораживания также не будут облагаться налогом.
Ожидается, что “пакетное” налогообложение даст казначейству 2,9 миллиарда крон.
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