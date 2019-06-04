Канада запретит одноразовый пластик с 2021 года

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о намерении правительства страны с 2021 года запретить одноразовые пластиковые изделия.

По словам Трюдо, на такие действия его правительство вдохновил Европарламент.

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Начиная с 2021 года, Канада откажется от использования одноразового пластика, сообщил премьер Джастин Трюдо в понедельник, 10 июня. Он назвал уменьшение использования бутылок, пластиковых трубочек и пакетов, которые загрязняют океан, “глобальным вызовом”.

“Мне очень приятно объявить, что с 2021 года Канада запретит вредные одноразовые пластиковые изделия от побережья до побережья”, – цитирует Трюдо агентство AFP.

По его словам, сейчас в Канаде перерабатывается менее 10 процентов отходов из пластика. Какие изделия попадут под запрет, – определят на основе научной экспертизы, но в правительстве страны ожидают, что с 2021 года ограничения затронут пластиковые бутылки, трубочки, пакеты, столовые приборы и тому подобное.

Премьер Канады отметил, что его правительство берет пример с Европейского парламента, который в марте 2019 года запретил одноразовые пластиковые изделия, которые можно заменить альтернативными. “Многие другие страны это делают, и Канада будет одной из них, – сказал Трюдо. – Это – большой шаг, но мы знаем, что можем это сделать в 2021 году”.