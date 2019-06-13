В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)

В Украине в апреле 2019 года в частном секторе выросли средние зарплаты до 440 долларов (11,6 тыс. грн).
Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
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“Мы остановили инфляцию на уровне 8,8% в апреле 2019 года, а зарплаты выросли. Сайты поиска работы говорят, что в частном секторе в апреле 2019 года средняя зарплата составляла почти 440 долларов в эквиваленте по курсу Нацбанка. Так, получается, что частный сектор улучшил свои дела и имеет возможность платить высокие зарплаты”, – заявил он.
Министр добавил, что следующим шагом правительства будет сбалансирование доходов украинских семей.
“В перспективе мы должны сформировать сильный средний класс в Украине”, – подытожил Кубив.
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