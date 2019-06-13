НБУ назвал крупнейших кредиторов Украины (таблица)

Национальный банк Украины обнародовал географическую структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 31 марта 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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По данным НБУ, общая сумма частного сектора составляет 43,377 млрд долларов.
Крупнейшими кредиторами являются Кипр (22,298 млрд долларов), Великобритания (6,080 млрд долларов) и Нидерланди (2,017 млрд долларов).
По данным НБУ, больше всего долгов Украины (как в частном, так и государственном секторе) номинировано в долларах (70,9%). Далее идут евро – 14,4%, специальные права заимствования – 10,9%, российский рубль – 1,6%, украинская гривна – 1,3%, другие – 0,9%.
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