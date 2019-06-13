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НБУ назвал крупнейших кредиторов Украины (таблица)

НБУ назвал крупнейших кредиторов Украины (таблица)

Национальный банк Украины обнародовал географическую структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 31 марта 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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По данным НБУ, общая сумма частного сектора составляет 43,377 млрд долларов.

Крупнейшими кредиторами являются Кипр (22,298 млрд долларов), Великобритания (6,080 млрд долларов) и Нидерланди (2,017 млрд долларов).

По данным НБУ, больше всего долгов Украины (как в частном, так и государственном секторе) номинировано в долларах (70,9%). Далее идут евро – 14,4%, специальные права заимствования – 10,9%, российский рубль – 1,6%, украинская гривна – 1,3%, другие – 0,9%.

По материалам РБК-Украина
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