ПриватБанк запустил возможность отправлять переводы из Польши с помощью банкоматов

Государственный ПриватБанк совместно с компанией Ria запустили сервис, с помощью которого можно осуществить денежные переводы из Польши с помощью банкоматов сети Euronet.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
“Отправить денежный перевод Ria из Польши в Украину можно без посещения отделений банка, через мобильное приложение My Ria с внесением средств в банкомате Euronet. Приложение My Ria Euronet позволяет инициировать денежные переводы с мобильного телефона, проверить состояние операций и найти ближайший банкомат сети”, – говорится в сообщении.
Банкоматы принимают банкноты, выпущенные Польским национальным банком, номиналом от 10 до 500 злотых.
Для отправки перевода необходимо:
Получить переводы из Польши можно как в евро, так и долларах США. Выплата перевода в Украине доступна по контрольному номеру в любом канале ПриватБанка – как онлайн, так и в терминалах самообслуживания, банкоматах и отделениях банка.
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