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ПриватБанк запустил возможность отправлять переводы из Польши с помощью банкоматов

ПриватБанк запустил возможность отправлять переводы из Польши с помощью банкоматов

Государственный ПриватБанк совместно с компанией Ria запустили сервис, с помощью которого можно осуществить денежные переводы из Польши с помощью банкоматов сети Euronet.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

“Отправить денежный перевод Ria из Польши в Украину можно без посещения отделений банка, через мобильное приложение My Ria с внесением средств в банкомате Euronet. Приложение My Ria Euronet позволяет инициировать денежные переводы с мобильного телефона, проверить состояние операций и найти ближайший банкомат сети”, – говорится в сообщении.

Банкоматы принимают банкноты, выпущенные Польским национальным банком, номиналом от 10 до 500 злотых.

Для отправки перевода необходимо:

  • скачать приложение My Ria (Play Market, App Store),
  • зарегистрироваться и сделать транзакцию,
  • для завершения перевода надо отсканировать штрих-код в ближайшем банкомате Euronet и оплатить транзакцию картой или наличными.

Получить переводы из Польши можно как в евро, так и долларах США. Выплата перевода в Украине доступна по контрольному номеру в любом канале ПриватБанка – как онлайн, так и в терминалах самообслуживания, банкоматах и ​​отделениях банка.

По материалам Finance.UA
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