День финансов, 14 июня: новая цена газа для населения, евробонды на €1 миллиард, планы IKEA

Пятница, 14 июня. О тысячах, миллионах и миллиардах:
Цена на газ для населения. НАК «Нафтогаз Украины» снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО. Так, в июне цена газа уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем.
Евробонды на € 1 миллиард. Министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на сумму 1 миллиард евро. Евробонды выпустили на 7 лет под низкий процент – 6,75% годовых. Напомним, в марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн.
ПриватБанк выплатит компании Коломойского 25 млн грн. Верховный суд отказался удовлетворять жалобу ПриватБанка и признал законным взыскание с банка “в пользу компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 25 миллионов гривен.
IKEA и украинский рынок. Известный шведский мебельный ритейлер IKEA заявил о планах открыть свой первый магазин в формате city store в Киеве уже к концу 2019 года, сообщает Retailers со ссылкой на пресс-службу производителя. Еще в марте компания заявляла, что не сможет выйти на украинский рынок в связи с тем, что девелоперы не успевали закончить строительство столичного торгово-развлекательного центра Ocean Mall
Как заставить население достать деньги “из-под матраса”. Рецепт с Италии. Глава МВД Италии Сальвини предложил амнистировать итальянцев, которые прячут миллиарды незадекларированных евро в банковских депозитных ячейках, если они заплатят 15% налога на наличные. Считается, что итальянцы хранят около 200 миллиардов евро в 1,5 миллионов банковских ячеек, эти деньги часто являются результатом незаявленных доходов.
Россия предлагает Украине отказаться от $2,8 млрд. Нафтогаз готов рассмотреть возможность «мирового соглашения» с Газпромом только на условиях, предусматривающих выполнение Россией своих обязательств в рамках решений Стокгольмского арбитража. Российские требования, которые предусматривают отказ от решений арбитража, для компании неприемлемы.
Учителям собираются реформировать зарплату. Министерство образования и науки разработало реформу оплаты труда педагогических работников, которая, в частности заключается в выравнивании дисбаланса в оплате труда молодых учителей и учителей с большим стажем работы. Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич. По ее словам, для повышения на следующий год потребуются дополнительные 25 млрд грн.
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