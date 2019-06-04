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День финансов, 12 июня: зачем украинцу финансовая инклюзия, где удобно читать о финансах, когда выборы через смартфон

День финансов, 12 июня: зачем украинцу финансовая инклюзия, где удобно читать о финансах, когда выборы через смартфон

В среду, 12 июня, состоялся Форум по финансовой инклюзии FINCLUSIONinUA, где обсуждали финграмотность украинцев, эффективность платежных инноваций и вопросы финансовой вовлеченности. Оказывается:

  • Треть украинцев находятся вне финансовой системы. Данные Всемирного банка свидетельствуют, что 37% украинцев находятся вне финансовой системы, то есть не имеют никакого банковского счета.
  • Чтобы это изменить, НБУ создает специальное подразделение для защиты прав потребителей. НБУ решил повышать качество регуляций и создавать больше условий для усиления финансового сектора.
  • Нацбанк разработал даже видение стратегии финансовой грамотности для украинцев. Стратегия должна объединить усилия государственных органов, бизнеса и гражданского общества, направленные на повышение финансовой грамотности. Вот 5 решений-приоритетов стратегии от НБУ.
  • Кстати, чтобы быть финансового грамотным человеком, важно получать только самую полезную и актуальную информацию. Где же удобно читать о финансах? – спросите вы. Конечно, Finance.ua – финансовый портал, который помогает быть в курсе важных новостей. Но читать новости и важную информацию о банках и личных финансах можно не только на сайте, а в удобном для вас формате: в соцсетях, рассылках или в Телеграме. Кстати, в нашем Телеграме уже 7 тыс. человек, которые совершенствуют свою финграмотность. Присоединяйтесь!
  • Тем временем в Ощадбанке «сберкассы» успешно меняют на отделения «Go» формата. Уже трансформировано более 600 отделений в «Go» формат. То есть, в таких отделениях человек может получить полный перечень услуг.

Коротко о других важных новостях:

  • Суд приостановил лицензию SkyUp. Причина приостановки лицензии – системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиабезопасности. SkyUp обжаловала решение суда и назвала его незаконным. Как пояснил авиаперевозчик, “негативные отзывы пассажиров не могут быть основанием для прекращении действия лицензии авиакомпании”.
  • Минфин выпустил облигации сроком на 6 лет. Министерство финансов 11 июня на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 6,47 млрд грн и 4,41 млн долл. “Очередная победа! 6-летний инструмент под 15,85%”, – прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.
  • Выборы в смартфоне. Такую цель правительство решило разработать до конца III квартала 2020 года. Но пока нет никакой ясности относительно деталей: известно лишь, что идентификация украинцев при этом будет проводиться в интегрированной системе id.gov.ua.
По материалам Finance.UA
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