День финансов, 12 июня: зачем украинцу финансовая инклюзия, где удобно читать о финансах, когда выборы через смартфон

В среду, 12 июня, состоялся Форум по финансовой инклюзии FINCLUSIONinUA, где обсуждали финграмотность украинцев, эффективность платежных инноваций и вопросы финансовой вовлеченности. Оказывается:
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