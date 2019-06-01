Международные кейсы и новые технологии. Форум по финансовой инклюзии объявил программу и спикеров

12 июня во Киеве пройдет второй Форум по финансовой инклюзии, организаторами которого являются Национальный банк Украины, проект USAID «Трансформация финансового сектора», Mastercard и Visa. На Форуме чиновники, представители бизнеса и эксперты будут говорить о доступности финансовых услуг в Украине. Они обменяются идеями о сотрудничестве государства и бизнеса по вовлечению украинцев в финансовую систему. Mastercard второй год является соорганизатором Форума: в этом году спикеры компании поделятся кейсами из других стран и обсудят эффективность платежных инноваций в вопросе финансовой включенности.
Опыт разных стран показывает, что чем активнее население пользуется финансовыми услугами, тем выше уровень благосостояния граждан и качество их жизни. Повышение финансовой инклюзии способствует увеличению притока иностранных инвестиций, увеличению туристических потоков, обеспечивает рост частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса.
Однако более трети украинцев не имеет банковский счет. А пользование интернет-банкингом в Украине в 7-8 раз меньше, чем в Польше или США. Это свидетельствует о большом потенциале для повышения финансовой включенности в Украине. Чтобы актуализировать этот вопрос, в Киеве уже второй год подряд проходит Форум по финансовой инклюзии.
На мероприятие этого года прибудет немало иностранных спикеров – из Австралии, Великобритании, Индии, Кении, Малайзии, Норвегии, Польши, США, Турции, Ямайки и других стран. Компания Mastercard пригласила на Форум представителей международных офисов: в Киев приедут вице-президент по глобальным программ Центра инклюзивного роста Mastercard Пайал Далал и президент Mastercard в Центральной и Восточной Европе Павел Рихлински. Также на Форуме выступит генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.
Финансовая включенность в мире
Откроет Форум сессия по обмену опытом «Финансовая инклюзия: мировые тенденции и практики». В ней выступят:
Спикеры будут говорить о роли финансовых учреждений и центральных банков в вовлечении населения в финансовую систему и продемонстрируют примеры из других стран. Также эксперты обсудят значение новых технологий в снятии барьеров между гражданами и финансовым сектором.
Пайал Далал, вице-президент по глобальным программ Центра инклюзивного роста Mastercard, в рамках первой сессии расскажет о подходах и проектах, которые задействовала Mastercard в разных странах. «Недостаточный уровень финансовой включенности и безопасности не только влияет на граждан и малый бизнес, но и препятствует экономическому развитию и всестороннему росту стран. Mastercard уже помогла включить в финансовую систему почти 340 миллионов человек, которые были исключены ранее. Наша цель – до 2020 включить 500 миллионов человек, в том числе 40 миллионов торговцев», – комментирует Пайал Далал.
Как использовать инновации в сотрудничестве государства и финансовой отрасли
Также в программе Форума – панельная дискуссия на тему: «Бизнес и инновации: тандем правительства и отрасли». Во время нее участники обсудят эффективность цифровых технологий и их влияние на доступность финансовых услуг.
В дискуссии примут участие:
Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове, расскажет, как меняется платежный рынок Украины и какие глобальные инновации в платежах стоит ждать. «Украинцы с готовностью пользуются инновациями. Наша страна уже входит в топ-5 мировых лидеров по количеству NFC-платежей с Mastercard, а платежная инфраструктура стабильно развивается. Однако есть сферы, где сегодня преобладают наличные – в частности, в малом и среднем бизнесе. Чтобы увеличить уровень финансовой включенности в Украине, нужны консолидированные усилия всех игроков рынка и стейкхолдеров, которые продемонстрируют преимущества жизни и ведения бизнеса без наличных», – подчеркивает Инга Андреева.
Второй Форум по финансовой инклюзии состоится 12 июня 2019 года в инновационном парке UNIT.City (Киев, ул. Дорогожицкая, 3). С подробной программой и информацией о событии можно ознакомиться на сайте finclusion.bank.gov.ua.
Следите за обновлением программы и анонсами спикеров на Facebook-страницах Национального банка Украины, организаторов и на странице события www.facebook.com/events/2288803674718688/, а также по хештегами #ВключайГроші и #FinclusioninUA.
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