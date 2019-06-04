Вместо «Сберкасс»: в Ощадбанке рассказали об отделении «Go» формата

Ощадбанк продолжает не только сокращать отделения, но и трансформировать сеть в новые форматы.
Об этом на форуме по финансовой инклюзии FinclusioninUA рассказал заместитель председателя правления АО «Ощадбанк» Антон Тютюн.
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По словам представителя «Ощадбанка», уже трансформировано более 600 отделений в «Go» формат. То есть, в таких отделениях человек может получить полный перечень услуг. Например, от оформления депозитов до переводов, платежей, субсидий, валютно-обменных операций и тому подобное.
Кроме того, банк работает и на линии разграничения. В частности, работают мобильные КрАЗы, передвижные отделения на контрольно-пропускных пунктах.
Также, довольно существенно развиваются цифровые форматы от Ощадбанка. Так, еще 5 лет назад 80% всех транзакций проходило в кассе отделений банка. На сегодня 87% транзакций проходит с помощью дистанционных каналов Ощадбанка.
Напомним, Ощадбанк признан самым технологичным на ежегодной профессиональной премии FinAwards 2019.
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